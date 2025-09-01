«Комо» арендовал Поша у «Болоньи» за 500 тысяч евро с выкупом за 5,5 млн

Штефан Пош перешел в «Комо» из «Болоньи» на правах аренды.

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, сумма аренды 28-летнего австрийского защитника составила 500 тысяч евро.

В соглашении предусмотрен обязательный выкуп со стороны «Комо » за 5,5 миллиона.

В прошлом сезоне на счету Поша 19 матчей в Серии А в составе «Болоньи» и «Аталанты» без результативных действий. Его подробная статистика – здесь .

