«Комо» арендовал Поша у «Болоньи» за 500 тысяч евро с выкупом за 5,5 млн
Штефан Пош перешел в «Комо» из «Болоньи» на правах аренды.
По данным журналиста Флориана Плеттенберга, сумма аренды 28-летнего австрийского защитника составила 500 тысяч евро.
В соглашении предусмотрен обязательный выкуп со стороны «Комо» за 5,5 миллиона.
В прошлом сезоне на счету Поша 19 матчей в Серии А в составе «Болоньи» и «Аталанты» без результативных действий. Его подробная статистика – здесь.
