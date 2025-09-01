  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ротенберг подтвердил, что Осинькин сменит Морено в «Сочи»: «Получился провальный сезон. Верю, что мы увидим изменения на поле, на табло и в турнирной таблице»
93

Ротенберг подтвердил, что Осинькин сменит Морено в «Сочи»: «Получился провальный сезон. Верю, что мы увидим изменения на поле, на табло и в турнирной таблице»

Борис Ротенберг подтвердил, что Игорь Осинькин возглавит «Сочи».

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что 60-летний специалист займет место Роберта Морено

«Все видели, что получился провальный сезон, что Роберт Морено не справился с задачей, которая перед ним была поставлена. Хотя он старался, но, видно, его испанский менталитет не дал ему такой возможности. Морено строил игру клуба, как будто у него там игроки какой-нибудь «Барселоны», которые сами все должны делать.

В России спортивная традиция другая. Тренерская работа – это именно работа с каждым спортсменом, с каждым членом команды. Есть тренер, а вся команда – это его дети. Он с каждым своим «ребенком», своим подопечным спортсменом должен непременно разговаривать, должен вытаскивать из него все самые лучшие качества. Игроки должны стараться. Они уже школу прошли, но вот их максимум тренеру нужно вытаскивать.

Лично я считаю, что как раз Игорь Витальевич Осинькин способен это сделать. Он будет разговаривать, он будет с каждым спортсменом, с каждым воспитанником работать и общаться так, чтобы игрок во время матча находился в нужном месте в нужный момент. Чтобы каждый игрок построил свою игру, чтобы была команда. А команда будет тогда, когда каждый игрок станет бороться не только за свою семью и за свой спортивный результат, но и за тренера. Этого не было в команде при Морено. И я считаю, что Осинькин это изменит. Верю, что мы увидим изменения на поле, на табло и в турнирной таблице», – сказал президент «Сочи» Борис Ротенберг.

Аморима стоит уволить сейчас? После вылета от 4-й лиги30751 голос
ДаМанчестер Юнайтед
НетРубен Аморим
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoпремьер-лига Россия
logoРоберт Морено
logoСочи
психология
logoСпорт-Экспресс
logoБорис Ротенберг-старший
возможные трансферы
logoИгорь Осинькин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ташуев о Морено: «Симпатичный, стройный, подтянутый, устраивает всех. Он затягивает «Сочи» в болото – тому, кто придет на смену, будет в 100 раз сложнее»
1531 августа, 20:42
Осинькин возглавит «Сочи» до конца сезона с продлением при определенных условиях (Иван Карпов)
1031 августа, 18:59
«Сочи» должен заплатить Морено 2 млн евро в случае увольнения. Стороны ищут компромисс
5131 августа, 10:48
Морено близок к увольнению из «Сочи». Клуб обсуждает варианты замены тренера («СЭ»)
2231 августа, 04:22
Главные новости
Депутат Свищев о возвращении Дугласа к статусу легионера: «Это дискредитирует игрока и демонстрирует его «продажность». Безобразное поведение»
77 минут назад
Александр Мостовой: «98% арбитров не играли – это проблема нашего судейства. Футбол – не наука. Не понял, почему в эпизоде с Кордобой судья не пошел смотреть ВАР»
2032 минуты назад
«Зенит» рассмотрит идею изучения португальского в академии. Глава клуба Илюхина сказала: «Языки дают ребятам возможность вырабатывать нейронные связи»
4747 минут назад
Исак в «Ливерпуле» за 125 млн и другие трансферы дедлайна, «Байер» уволил тен Хага, Дуглас снова легионер, зарплата Капризова, вылет Рублева и Александровой и другие новости
3сегодня, 04:10
Иньиго о «Барсе» в прошлой ЛЧ: «Мы несправедливо уступили «Интеру» и заслужили выйти в финал»
16сегодня, 03:58
Газзаев о ЦСКА и «Краснодаре»: «Работа бригады Шафеева – безобразие! Испортили матч лучших команд страны! Рафаэль растерялся и не знал, что делать. Как можно доводить до стычек?»
9сегодня, 03:22
Мерино про 0:1 с «Ливерпулем»: «Арсенал» всегда старается доминировать – мы заслужили большего. Сложно одновременно атаковать, создавать и при этом не ошибаться»
18сегодня, 03:10
«Краснодар» отправил заявление в КДК РФС для отмены красной Кордобы. Форвард был удален в матче с ЦСКА
45сегодня, 02:30
Медина переходит в саудовский «Дамак» из «Спартака» (Сесар Луис Мерло)
26сегодня, 01:55
«Спартак» договорился с «Фенербахче» о переходе Джику за 4 млн евро (A Spor)
43сегодня, 01:45
Ко всем новостям
Последние новости
Мажич ответил Аршавину по трактовкам пенальти: «Идеального варианта не существует – в правиле много нюансов. Обязаны действовать в соответствии с инструкциями ФИФА и УЕФА»
517 минут назад
Куман об отставке тен Хага из «Байера»: «Очень быстрое и радикальное решение – это ненормально. Быть тренером – сложная работа»
6сегодня, 04:20
Хэндель отказал ЦСКА из-за отсутствия еврокубков. В «Црвене Звезде» хавбек сможет сыграть в Лиге Европы (Sport24)
3сегодня, 03:46
Гарначо об уходе из «МЮ»: «Горд тем, чего мы достигли. Желаю клубу только успехов, а сам жду возможности отдать все силы в следующем этапе карьеры»
8сегодня, 03:34
«Аль-Хилаль» купил 19-летнего Акчичека у «Фенербахче» за 22 млн евро. Турецкий клуб получит 15% от перепродажи защитника
2сегодня, 02:54
Гаранин о «Динамо»: «Бителло играет за клуб или просто зарабатывает деньги без цели? У Лички была бесшабашная команда, с Карпиным требования поменялись»
6сегодня, 02:42
Набабкин про РПЛ: «Клубы будут привозить более качественных иностранцев в условиях нового лимита. На «Зенит» это не повлияет – смогут выкрутиться»
11сегодня, 02:10
Николас Джексон: «Бавария» – одна из лучших команд в мире. Все знают, что этот клуб символизирует огромный успех. Выложусь полностью, чтобы помочь выиграть трофеи»
7сегодня, 01:30
Беккер перешел в «Осасуну» из «Сосьедада». Контракт подписан по системе «2+1»
сегодня, 01:15
«Рейнджерс» арендовали Корнелиуса у «Марселя» до конца сезона
1сегодня, 00:45