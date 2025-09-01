Ротенберг подтвердил, что Осинькин сменит Морено в «Сочи»: «Получился провальный сезон. Верю, что мы увидим изменения на поле, на табло и в турнирной таблице»

Борис Ротенберг подтвердил, что Игорь Осинькин возглавит «Сочи».

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил , что 60-летний специалист займет место Роберта Морено .

«Все видели, что получился провальный сезон, что Роберт Морено не справился с задачей, которая перед ним была поставлена. Хотя он старался, но, видно, его испанский менталитет не дал ему такой возможности. Морено строил игру клуба, как будто у него там игроки какой-нибудь «Барселоны», которые сами все должны делать.

В России спортивная традиция другая. Тренерская работа – это именно работа с каждым спортсменом, с каждым членом команды. Есть тренер, а вся команда – это его дети. Он с каждым своим «ребенком», своим подопечным спортсменом должен непременно разговаривать, должен вытаскивать из него все самые лучшие качества. Игроки должны стараться. Они уже школу прошли, но вот их максимум тренеру нужно вытаскивать.

Лично я считаю, что как раз Игорь Витальевич Осинькин способен это сделать. Он будет разговаривать, он будет с каждым спортсменом, с каждым воспитанником работать и общаться так, чтобы игрок во время матча находился в нужном месте в нужный момент. Чтобы каждый игрок построил свою игру, чтобы была команда. А команда будет тогда, когда каждый игрок станет бороться не только за свою семью и за свой спортивный результат, но и за тренера. Этого не было в команде при Морено. И я считаю, что Осинькин это изменит. Верю, что мы увидим изменения на поле, на табло и в турнирной таблице», – сказал президент «Сочи » Борис Ротенберг .