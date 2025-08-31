Ташуев о Морено: «Симпатичный, стройный, подтянутый, устраивает всех. Он затягивает «Сочи» в болото – тому, кто придет на смену, будет в 100 раз сложнее»
Сергей Ташуев не понимает, почему «Сочи» не увольняет Роберта Морено.
После 7 туров «Сочи» занимает последнее место в таблице Мир РПЛ, набрав одно очко. Вчера команда уступила «Спартаку» (1:2).
«Он симпатичный, стройный, подтянутый, устраивает всех, ха-ха. Я общаюсь с людьми – и футболисты, и менеджеры в один голос говорят: «Мы не понимаем, что происходит». Что это такое вообще? Какой-то моветон.
Немножко забавно становится, все ждут, чем закончится эта история. Время-то убегает, а дальше будет еще хуже. Человеку, который придет на смену Морено, будет в 100 раз сложнее, чем ему. Он просто затягивает команду в болото», – сказал бывший главный тренер «Ахмата».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
