Морено близок к увольнению из «Сочи». Клуб обсуждает варианты замены тренера («СЭ»)
Роберт Морено близок к увольнению из «Сочи».
В руководстве клуба активно обсуждают расставание с испанским специалистом и варианты его замены, как сообщает «Спорт-Экспресс».
Сочинский клуб занимает последнее место в таблице Мир РПЛ с 1 очком после 7 игр.
В концовке матча 7-го тура со «Спартаком» (1:2) 47-летний испанец был удален за споры с главным арбитром.
Отмечается, что на игре присутствовал президент «Сочи» Борис Ротенберг-старший.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
