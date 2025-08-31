Морено близок к увольнению из «Сочи». Клуб обсуждает варианты замены тренера («СЭ»)

Роберт Морено близок к увольнению из «Сочи».

В руководстве клуба активно обсуждают расставание с испанским специалистом и варианты его замены, как сообщает «Спорт-Экспресс».

Сочинский клуб занимает последнее место в таблице Мир РПЛ с 1 очком после 7 игр.

В концовке матча 7-го тура со «Спартаком » (1:2) 47-летний испанец был удален за споры с главным арбитром.

Отмечается, что на игре присутствовал президент «Сочи » Борис Ротенберг-старший .

Худшая команда РПЛ. С большим запасом