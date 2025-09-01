Морган об «Арсенале»: «Хотелось бы, чтобы мы больше атаковали «Ливерпуль». С появлением Исака обыграть их будет гораздо сложнее, а мы слишком много оборонялись и все упустили»

Пирс Морган раскритиковал осторожную игру «Арсенала» против «Ливерпуля».

Лондонцы уступили мерсисайдцам (0:1) в 3-м туре АПЛ .

«Мне бы хотелось, чтобы мы больше атаковали «Ливерпуль »… Я еще могу смириться с поражением от чемпионов, но мы слишком много оборонялись, и Дьокереш не получал подачи.

«Ливерпуль» можно было побеждать, а с появлением Исака обыграть его будет гораздо сложнее. Нужно было побеждать именно сейчас, а мы все упустили», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала » в своем аккаунте в X.