Морган об «Арсенале»: «Хотелось бы, чтобы мы больше атаковали «Ливерпуль». С появлением Исака обыграть их будет гораздо сложнее, а мы слишком много оборонялись и все упустили»
Пирс Морган раскритиковал осторожную игру «Арсенала» против «Ливерпуля».
Лондонцы уступили мерсисайдцам (0:1) в 3-м туре АПЛ.
«Мне бы хотелось, чтобы мы больше атаковали «Ливерпуль»… Я еще могу смириться с поражением от чемпионов, но мы слишком много оборонялись, и Дьокереш не получал подачи.
«Ливерпуль» можно было побеждать, а с появлением Исака обыграть его будет гораздо сложнее. Нужно было побеждать именно сейчас, а мы все упустили», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала» в своем аккаунте в X.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Пирса Моргана
