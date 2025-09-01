Уэйн Руни: «Арсенал» мог победить «Ливерпуль», если бы проявил больше смелости. Клуб потратил много денег, руководство будет ждать титула АПЛ. Сезон может стать определяющим для Артеты»

Уэйн Руни допустил, что «Арсенал» мог обыграть «Ливерпуль».

Команда тренера Микеля Артеты уступила со счетом 0:1 в матче АПЛ.

«Арсенал» [в межсезонье] подписал много футболистов и потратил много денег. Думаю, что руководство и болельщики будут ждать от Микеля Артеты победы в АПЛ . Поэтому этот сезон может стать определяющим для него.

«Ливерпуль » – это очень хорошая команда. У них есть опыт, необходимый для того, чтобы выиграть АПЛ во второй раз подряд. Когда ты побеждаешь в матчах – это признак хорошей команды.

Если бы «Арсенал » проявил чуть больше смелости, то мог бы выиграть. «Канониры» упустили шанс. Но «Ливерпуль» сделал то, что делают чемпионы», – сказал бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни .

