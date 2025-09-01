Гари Невилл: «У «Ливерпуля» есть ментальность, позволяющая выигрывать важные матчи на выезде. У «Арсенала» этого нет – они рады не проиграть, и это дорого обходится»
Гари Невилл высказался о недостатках «Арсенала» в психологии.
Команда тренера Микеля Артеты уступила «Ливерпулю» со счетом 0:1 в матче АПЛ.
«У «Ливерпуля» есть то, чего сейчас не хватает Микелю Артете и «Арсеналу». Речь о ментальности, которая позволяет выигрывать важные матчи на больших стадионах на выезде.
«Ливерпуль» считает, что должен побеждать в этих матчах, но я не уверен, что «Арсенал» так считает. Они рады не проиграть, и это им дорого обходится», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
