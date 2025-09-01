  • Спортс
  • Кин про «Арсенал»: «Футболисты выглядят немного как роботы в атаке. Сделайте что-то спонтанно. Сложно забить «Ливерпулю», полагаясь только на стандарты»
Кин про «Арсенал»: «Футболисты выглядят немного как роботы в атаке. Сделайте что-то спонтанно. Сложно забить «Ливерпулю», полагаясь только на стандарты»

Рой Кин заявил, что футболисты «Арсенала» играют роботизированно.

Команда тренера Микеля Артеты уступила 0:1 в матче АПЛ против «Ливерпуля».

«Нужно отдать должное Арсеналу, учитывая их игру в обороне и мастерство в розыгрыше стандартных положений. Но сложно забить «Ливерпулю» на «Энфилде», только полагаясь на это.

Нужно сделать что-то другое. Сделайте что-то спонтанно. Сделайте что-то быстро. Они начали спешить, когда пытались забить в конце матча.

Они выглядят немного как роботы в атаке. Нужно что-то другое», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин.

Почему «Ливерпуль» и «Арсенал» сыграли так закрыто?

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Mail
