Кин про «Арсенал»: «Футболисты выглядят немного как роботы в атаке. Сделайте что-то спонтанно. Сложно забить «Ливерпулю», полагаясь только на стандарты»
Рой Кин заявил, что футболисты «Арсенала» играют роботизированно.
Команда тренера Микеля Артеты уступила 0:1 в матче АПЛ против «Ливерпуля».
«Нужно отдать должное Арсеналу, учитывая их игру в обороне и мастерство в розыгрыше стандартных положений. Но сложно забить «Ливерпулю» на «Энфилде», только полагаясь на это.
Нужно сделать что-то другое. Сделайте что-то спонтанно. Сделайте что-то быстро. Они начали спешить, когда пытались забить в конце матча.
Они выглядят немного как роботы в атаке. Нужно что-то другое», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Mail
