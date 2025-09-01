Шмейхель об игре «Арсенала» после 0:1 с «Ливерпулем»: «Это отвратительно. Артета, дай своей команде играть в футбол! Дай игрокам свободу!»

Петер Шмейхель назвал унылым футбол «Арсенала» после 0:1 в матче с «Ливерпулем».

Команда под руководством Микеля Артеты проиграла в 4-м туре АПЛ при всего лишь одном ударе в створ ворот.

«Никогда в жизни я не желал кому-то победы в матче так, как «Ливерпулю» в этот раз. Игра «Арсенала » отвратительна. Артета, дай своей команде играть в футбол! Дай игрокам свободу!

Я абсолютно убежден, что если он так сделает, то они выиграют больше матчей. Не хочу оскорблять «Арсенал», но на их футбол ужасно неприятно смотреть.

Он построен на том, чтобы использовать ошибки соперников и ожидать стандартных положений», – сказал бывший вратарь «Манчестер Юнайтед ».