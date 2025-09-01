Песьяков об отмене гола Комличенко: «Фол был, конечно. Николай играет прямой ногой на уровне головы – это опасная игра. Что бы со мной было, если бы я сыграл головой?»

Сергей Песьяков уверен, что Николай Комличенко сфолил на нем перед голом.

«Крылья Советов » сыграли вничью с «Локомотивом » (2:2) в 7-м туре Мир РПЛ .

На 89-й минуте после длинного заброса Комличенко столкнулся в борьбе за мяч с Песьяковым за пределами штрафной. Нападающий выиграл борьбу и пробил по ворота, которые успел закрыть Солдатенков. Мяч вернулся к форварду, со второй попытки Комличенко забил в дальний нижний угол.

Главный судья Сергей Карасев после консультации с ВАР пришел к выводу, что Комличенко сфолил на голкипере, когда они вскидывали ноги в борьбе за мяч, и отменил взятие ворот.

– Расскажите о главном моменте – был ли фол у Комличенко?

– Был, конечно. Ребятам сейчас говорил – у меня была мысль головой этот мяч сыграть. Представляете, что бы со мной было, если бы сыграл головой?

Фол действительно был. Николай может сколько угодно говорить, что он успел мяч проткнуть и так далее, но он играет прямой ногой на уровне головы. Это опасная игра, – сказал вратарь «Крыльев Советов».