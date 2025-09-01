«МЮ» согласовал личные условия с Ламменсом, но соглашения с «Антверпеном» пока нет. Переговоры с Мартинесом из «Астон Виллы» продолжаются
«Манчестер Юнайтед» продолжает работать над трансфером Сенне Ламменса.
По данным The Athletic, манкунианцы согласовали личные условия контракта с вратарем «Антверпена», но соглашение о трансфере между клубами пока не достигнуто.
23-летний игрок может отправиться в Манчестер сегодня в первой половине дня, если сделка имеет реальные шансы на завершение до закрытия трансферного окна.
«Астон Вилла» также следит за ситуацией. От трансфера Ламменса зависит будущее Эмилиано Мартинеса, которого также рассматривает «Юнайтед». Переговоры с 32-летним вратарем продолжаются.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Athletic
