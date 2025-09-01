«МЮ» согласовал личные условия с Ламменсом, но соглашения с «Антверпеном» пока нет. Переговоры с Мартинесом из «Астон Виллы» продолжаются

«Манчестер Юнайтед» продолжает работать над трансфером Сенне Ламменса.

По данным The Athletic, манкунианцы согласовали личные условия контракта с вратарем «Антверпена », но соглашение о трансфере между клубами пока не достигнуто.

23-летний игрок может отправиться в Манчестер сегодня в первой половине дня, если сделка имеет реальные шансы на завершение до закрытия трансферного окна.

«Астон Вилла » также следит за ситуацией. От трансфера Ламменса зависит будущее Эмилиано Мартинеса , которого также рассматривает «Юнайтед». Переговоры с 32-летним вратарем продолжаются.