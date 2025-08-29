«Антверпен» уверен в переходе Ламменса в «Манчестер Юнайтед» за 25 млн евро (Саша Тавольери)

Сенне Ламменс близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

«Антверпен » уверен в заключении сделки по переходу 23-летнего вратаря по английский клуб.

Между сторонами активизировались переговоры. Бельгийская команда убеждена, что трансфер осуществится до закрытия трансферного окна.

Сумма сделки составит 25 миллионов евро. Сенне Ламменс дал согласие на переход и подпишет 5-летний контракт с «Манчестер Юнайтед ».

В этом сезоне вратарь провел 4 матча в чемпионате Бельгии и пропустил 4 мяча. Его статистику можно изучить по ссылке .