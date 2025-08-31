Эмери трижды назвал имя Бизота, отвечая на вопросы об Эми Мартинесе. Аргентинский вратарь пропускал игру с «Пэлас» на фоне возможного ухода в «МЮ»

Унаи Эмери ответил на вопросы об Эмилиано Мартинесе, назвав имя другого вратаря.

«Астон Вилла » на своем поле разгромно уступила «Кристал Пэлас » (0:3) в 3-м туре АПЛ .

В заявке бирмингемского клуба отсутствовал вратарь Эмилиано Мартинес. Вместо него матч отыграл Марко Бизот.

Ранее появилась информация , что «Манчестер Юнайтед » согласовал личные условия с аргентинцем.

Репортер перед игрой поинтересовался у главного тренера «Астон Виллы», почему Мартинес пропускал игру.

– Эмилиано Мартинеса сегодня нет даже не в заявке. Почему?

– Бизот. Марко Бизот.

– Что случилось с Мартинесом?

– Марко Бизот.

– Он первый номер в будущем?

– Марко Бизот, – ответил Эмери.