Эмери трижды назвал имя Бизота, отвечая на вопросы об Эми Мартинесе. Аргентинский вратарь пропускал игру с «Пэлас» на фоне возможного ухода в «МЮ»
Унаи Эмери ответил на вопросы об Эмилиано Мартинесе, назвав имя другого вратаря.
«Астон Вилла» на своем поле разгромно уступила «Кристал Пэлас» (0:3) в 3-м туре АПЛ.
В заявке бирмингемского клуба отсутствовал вратарь Эмилиано Мартинес. Вместо него матч отыграл Марко Бизот.
Ранее появилась информация, что «Манчестер Юнайтед» согласовал личные условия с аргентинцем.
Репортер перед игрой поинтересовался у главного тренера «Астон Виллы», почему Мартинес пропускал игру.
– Эмилиано Мартинеса сегодня нет даже не в заявке. Почему?
– Бизот. Марко Бизот.
– Что случилось с Мартинесом?
– Марко Бизот.
– Он первый номер в будущем?
– Марко Бизот, – ответил Эмери.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Бена Джейкобса в Х
