«МЮ» все еще рассматривает трансфер Мартинеса на случай неудачи с Ламменсом
«МЮ» не исключает трансфер Эмилиано Мартинеса при неудаче с Сенне Ламменсом.
Ранее сообщалось, что «Антверпен» уверен в заключении сделки по переходу Ламменса в английский клуб.
При этом, как сообщает журналист Бен Джейкобс, «Манчестер Юнайтед» все еще не исключает возможности подписать Мартинеса, которого «Астон Вилла» отказалась отдать в аренду в начале трансферного окна.
К аргентинцу могут вернуться в случае срыва сделки по бельгийцу. Переговоры по трансферу 23-летнего вратаря продолжатся сегодня.
Подчеркивается, что манкунианцы не планируют подписывать обоих голкиперов.
Ливерпуль
Будет ничья
Арсенал
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Бена Джейкобса
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости