«МЮ» все еще рассматривает трансфер Мартинеса на случай неудачи с Ламменсом

«МЮ» не исключает трансфер Эмилиано Мартинеса при неудаче с Сенне Ламменсом.

Ранее сообщалось , что «Антверпен » уверен в заключении сделки по переходу Ламменса в английский клуб.

При этом, как сообщает журналист Бен Джейкобс, «Манчестер Юнайтед » все еще не исключает возможности подписать Мартинеса , которого «Астон Вилла » отказалась отдать в аренду в начале трансферного окна.

К аргентинцу могут вернуться в случае срыва сделки по бельгийцу. Переговоры по трансферу 23-летнего вратаря продолжатся сегодня.

Подчеркивается, что манкунианцы не планируют подписывать обоих голкиперов.