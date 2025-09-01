Эми Мартинес хочет перейти в «МЮ» – вратарь сообщил «Вилле» об этом. Клуб и голкипер согласовали контракт
Эмилиано Мартинес намерен перейти в «Манчестер Юнайтед».
Аргентинский вратарь сообщил «Астон Вилле» о желании присоединиться к манкунианскому клубу.
Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» согласовал условия контракта с голкипером и сделал запрос в адрес «Виллы» о трансфере.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
