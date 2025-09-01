Адиев о Ракове: «Хотел бы, чтобы он забил больше 10 мячей в сезоне. В «Крыльях» у него есть доверие, он работает, мотивирован, это вылилось в голы»

Тренер «Крыльев» считает, что Вадим Раков может забить более 10 голов в сезоне.

У 20-летнего нападающего 5 мячей в 7 матчах в текущем сезоне Мир РПЛ . В июле самарский клуб арендовал форварда у «Локомотива » на год.

«Почему стал забивать так много? Парню недоставало игровой практики.

В «Крыльях Советов» у него есть определенное доверие, он работает, мотивирован, это вылилось в голы.

Я бы хотел, чтобы он забил больше 10 мячей в этом сезоне. У него потенциал есть для этого», – сказал Магомед Адиев .