Адиев о Ракове: «Хотел бы, чтобы он забил больше 10 мячей в сезоне. В «Крыльях» у него есть доверие, он работает, мотивирован, это вылилось в голы»
Тренер «Крыльев» считает, что Вадим Раков может забить более 10 голов в сезоне.
У 20-летнего нападающего 5 мячей в 7 матчах в текущем сезоне Мир РПЛ. В июле самарский клуб арендовал форварда у «Локомотива» на год.
«Почему стал забивать так много? Парню недоставало игровой практики.
В «Крыльях Советов» у него есть определенное доверие, он работает, мотивирован, это вылилось в голы.
Я бы хотел, чтобы он забил больше 10 мячей в этом сезоне. У него потенциал есть для этого», – сказал Магомед Адиев.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
