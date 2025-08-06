Агент опроверг лудоманию у Ракова: «Кому‑то Вадик испортил настроение своим ярким началом сезона. Начали набрасывать»
Агент Вадима Ракова опроверг слухи о том, что форвард страдает лудоманией.
После трех туров Мир РПЛ 20-летний игрок «Крыльев Советов» с 4 голами возглавляет гонку бомбардиров. Права на нападающего принадлежат «Локомотиву».
«Очевидно, что кому‑то Вадик испортил настроение своим ярким началом сезона. Похоже, начали набрасывать для того, чтобы испортить настроение ему и клубу.
Конечно, это не соответствует действительности. Да еще и формулировка «ближайшее окружение». Набрали общих фраз. Не стоит серьезно относиться к такому заявлению», – сказал Владимир Кузьмичев.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
