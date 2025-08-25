Мовсесьян об интересе к россиянам в Европе: «Идет посыл, что как только политическая ситуация изменится, много молодых игроков будут востребованы – Кисляк, Батраков, Раков»

Андрей Мовсесьян высказался об интересе европейских клубов к российским игрокам.

– На Батракова смотрят в Европе?

– Да, безусловно, и не только на него. В целом отмечается большое количество молодых россиян, которые в перспективе могли бы спокойно усилить европейские команды. Идет посыл, что как только политическая ситуация изменится, много молодых россиян будут востребованы.

– Например?

– Кисляк, Батраков, Раков .

– Вы думаете, что хорошие команды могут проявить интерес? Ценник может быть высоким.

– Думаю, что у иностранных клубов главным вопросом будет адаптация. Каждый раз, когда приходят за российским футболистом, первым вопросом будет адаптация. Не очень много футболистов из России смогли заиграть за границей.

– Это связано с языковым барьером?

– В том числе. Скауты спрашивают, разговаривает ли футболист свободно. Современное поколение более открыто к изучению языков. Они понимают, что им нужно строить карьеру, и начинают учить иностранный язык. Моих зарубежных коллег очень радует, что количество интересных футболистов в нашем чемпионате выросло.

– С чем это связано?

– На мой взгляд, это связано с тем, что мы искусственно в состав никого не вставляли, ребятам приходилось пробиваться самостоятельно. Поколение 2005 года и младше всесторонне развито. Они быстрые. Без скорости принятия решений, без скорости перемещений и выносливости невозможно играть в футбол. Карпукас, например, проваливает игру, потому что он физически слабее.

– То, каким стало это поколение – это вопрос подготовки?

– Нет, правильно определили сильные и слабые стороны. В ЦСКА рекомендовали, что Кисляк и Глебов способны давать объем и быть быстрыми.

– Раньше вы всегда говорили, что иностранные скауты не смотрят российские чемпионаты, что для них показатели – это еврокубки и матчи сборных. Что изменилось?

– Я подозреваю, что существуют алгоритмы, которые выделяют молодых игроков, проводящих много времени на поле и показывающих хорошие данные. В первую очередь смотрят на молодых, которых можно еще улучшить. Изначально они смотрят футбольные качества и потенциал, и если мы с вами обращаем на это внимание, то почему иностранные скауты не могут? – сказал бывший спортивный директор ЦСКА в эфире шоу «Это футбол, брат!»