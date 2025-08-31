У Ракова 5+2 в 7 матчах РПЛ. Больше голевых действий только у Сперцяна и Батракова

Вадим Раков вышел на третье место по голевым действиям в Мир РПЛ.

Нападающий «Крыльев Советов », арендованный у «Локомотива», забил железнодорожникам с пенальти на 96-й минуте матча 7-го тура чемпионата России (2:2). На 53-й минуте Раков отдал голевую передачу на Амара Рахмановича.

В 7 матчах текущего сезона РПЛ на счету Ракова 5 голов и 2 результативные передачи. Больше голевых действий совершили лишь Эдуард Сперцян (4 гола, 7 ассистов) и Алексей Батраков (7 голов, 2 ассиста).

Подробную статистику 20-летнего форварда можно найти здесь .