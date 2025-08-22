Журова о Забарном в «ПСЖ»: «При совместном фотографировании с Сафоновым он же не будет убегать в сторону. Подобные моменты взаимоотношений наверняка обговаривались»

Светлана Журова высказалась о взаимоотношениях Матвея Сафонова и Ильи Забарного в «ПСЖ».

«Когда украинский футболист подписывал контракт с клубом, с ним наверняка обговаривались какие-то моменты взаимоотношений с нашим вратарем. Я думаю, что в команде, которая играет на высочайшем уровне и к которой приковано внимание во всем мире, какие-то условия с ним были согласованы еще на стадии переговоров о переходе. И, видимо, ему было сказано: «Давайте вместе играть в футбол».

Понятно, что украинские болельщики будут очень внимательно следить за поведением Забарного. И ведь наверняка будут какие-то совместные фотографии с Сафоновым , он же не будет убегать в сторону, когда команда будет фотографироваться. И если его берут в команду, то подобные моменты должны были быть хорошо продуманы», – сказала депутат Госдумы РФ.