«Бавария» окончательно отказалась от Джексона. Форвард «Челси» вернется в Англию

«Бавария» не подпишет Николаса Джексона.

Сообщалось , что мюнхенский клуб согласовал аренду нападающего «Челси» за 15 млн евро с правом выкупа за 65 млн. Однако, когда игрок уже прилетел в Германию, лондонцы уведомили «Баварию» о том, что не отпустят его – решение было принято в связи с травмой задней поверхности бедра у Лиама Делапа. Они запретили сенегальцу проходить медосмотр и попросили, чтобы он вернулся в Великобританию.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, «Бавария » окончательно отказалась от сделки по Джексону . Нападающий «Челси » и его агент Али Барат вернутся в Англию.