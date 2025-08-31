Эберль о Джексоне: «У «Баварии» нет подписанного соглашения с «Челси», сейчас ему нужно вернуться. Мы не могли подготовиться к этой ситуации, но постараемся найти решение»

Спортивный директор «Баварии» прокомментировал ситуацию с Николасом Джексоном.

Ранее сообщалось , что мюнхенский клуб арендует нападающего «Челси» за 15 млн евро с опцией выкупа за 65 млн.

Однако, когда игрок уже прилетел в Германию, лондонцы уведомили «Баварию» о том, что не отпустят его. Они запретили сенегальцу проходить медосмотр и попросили, чтобы он вернулся в Великобританию. Это решение принято в связи с травмой задней поверхности бедра у Лиама Делапа.

«Прежде всего, я не в состоянии что-то сделать. Мы хотели бы действовать, провести медосмотр и подписать контракт. Сейчас это невозможно, и мы скажем игроку и его агенту, что им нужно вернуться, потому что «Челси »… У нас просто нет подписанного соглашения.

Какие есть альтернативы? У нас осталось 48 часов. Мы не могли подготовиться к этой ситуации, но постараемся найти решение. Мы все еще обдумываем положение вещей, и пока мы можем что-то сделать, мы будем думать, стоит ли действовать и как именно.

Если мы решим ничего не делать, то это тоже решение. Но пока у нас еще есть возможность решать, и мы постараемся сделать это как можно лучше», – сказал Эберль в интервью Bild.

Джексон надеется, что «Челси» все же отпустит его в «Баварию». Представитель игрока написал: «Самолеты не летают в обратном направлении»

«Челси» ведет переговоры по Хардеру из «Спортинга». Джексона отпустят, если подпишут датчанина, а «Бавария» предложит покупку или обязательный выкуп сенегальца