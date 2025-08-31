«Бавария» сделала предложение по аренде Лукмана с правом выкупа. «Аталанта» настаивает на продаже или обязательном выкупе нападающего

«Бавария» работает над подписанием Адемолы Лукмана.

Мюнхенцы сделали предложение о платной аренде форварда «Аталанты» с возможностью выкупа «по существенной цене», сообщает The Athletic. Ранее «Бавария » была близка к аренде Николаса Джексона из «Челси» но лондонцы не отпустили нападающего из-за травмы Лиэма Делапа.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Аталанта » настаивает на продаже хавбека или обязательном выкупе. Клуб из Бергамо сообщил об этом «Баварии», «Тоттенхэму » и другим заинтересованным в Лукмане клубам.

Лукман будет тренироваться отдельно от «Аталанты» до закрытия трансферного окна