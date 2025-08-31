  • Спортс
2

Мусаев о Сперцяне: «Рады, что он остается. Предложение было серьезное, но далеко переговоры не зашли»

Мурад Мусаев сообщил, что Эдуард Сперцян остается в «Краснодаре».

Ранее сообщалось, что 25 летний полузащитник отказался от перехода в «Саутгемптон». 

«Мы рады, что Сперцян остается. Предложение было серьезное, но далеко переговоры не зашли.

Эдик здорово начал сезон, сыгрался с Перреном и Аугусто. Больше добавить нечего», – сказал главный тренер «Краснодара». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
