Мусаев о Сперцяне: «Рады, что он остается. Предложение было серьезное, но далеко переговоры не зашли»

Мурад Мусаев сообщил, что Эдуард Сперцян остается в «Краснодаре».

Ранее сообщалось, что 25 летний полузащитник отказался от перехода в «Саутгемптон ».

«Мы рады, что Сперцян остается. Предложение было серьезное, но далеко переговоры не зашли.

Эдик здорово начал сезон, сыгрался с Перреном и Аугусто. Больше добавить нечего», – сказал главный тренер «Краснодара ».