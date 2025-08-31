«Краснодар» попросит КДК отменить удаление Кордобы в игре с ЦСКА
Мурад Мусаев анонсировал обращение в контрольно-дисциплинарный комитет РФС.
«Быки» намерены оспорить удаление форварда Джона Кордобы в 7-м туре Мир РПЛ.
«По Кордобе будем просить отменить красную карточку», – заявил главный тренер «Краснодара».
Скандальное удаление Кордобы – согласны с решением? Много спорного судейства в главном матче РПЛ
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
