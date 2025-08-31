ЦСКА обратится в ЭСК из-за неназначенного пенальти после руки Са в матче с «Краснодаром»: «Очевидный момент»

ЦСКА обратится в ЭСК РФС по матчу с «Краснодаром».

Встреча команд на «ВЭБ Арене» в 7-м туре Мир РПЛ завершилась вничью (1:1).

На 6-й добавленной ко 2-му тайму минуте мяч попал в руку Виктору Са в штрафной «Краснодара». ВАР проверил эпизод, но главного арбитра Рафаэля Шафеева не позвали к монитору. 11-метровый не был назначен.

«В ЭСК подадим, это очевидный момент», – сказал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.