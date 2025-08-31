Челестини об отмененном голе Кисляка: «Я не говорю о судьях, гол аннулирован – точка. В штрафной «Краснодара» была чистейшая рука в последнем действии»

Фабио Челестини высказался о судействе в игре с «Краснодаром».

Встреча 7-го тура Мир РПЛ завершилась вничью (1:1).

– Это был интенсивный матч, было очень много стыков, борьбы других эпизодов – аннулированный гол, много штрафных. Это нормально. Удаление Кордобы привело к тому, что у нас было больше контроля мяча и моментов.

– Шуманский и Алвес вышли в атаке. В чем была задумка и сработала ли она?

– Сегодня было очень важно контролировать мяч, доминировать и контролировать соперника. У «Краснодара » есть два хороших центральных защитника. Мы хотели проникать в глубину, вытащить двух центральных защитников и иметь квадрат из четырех полузащитников в центре поля. Немного не хватало терпения и спокойствия, особенно, когда мяч был у нас под контролем. Но, все-таки, когда мы могли навязывать комбинации и держать мяч, мы все время доходили до ворот соперника и создавали моменты.

– Не было ли тревожно, когда Жоао Виктор получил желтую карточку?

– Когда у центрального защитника желтая карточка и когда он играет против Кордобы, это всегда очень опасно. Но пришлось доверится Виктору. Он провел сегодня действительно хороший матч.

– Вы поняли, почему не засчитали гол?

– Я не говорю о судьях и об их работе. Гол аннулирован – и точка. Можем говорить о последнем действии в штрафной «Краснодара», там была чистейшая рука, но я стараюсь не затрагивать эту тему. Также о ситуации с Кордобой мы можем говорить до бесконечности, но это не моя работа, – сказал главный тренер ЦСКА .