«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в АПЛ впервые за 7 матчей. Предыдущая победа была в 2022-м

«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в АПЛ впервые с 2022 года.

Команда Арне Слота сегодня одолела «канониров» со счетом 1:0.

До этого дня мерсисайдцам не удавалось обыграть лондонцев в чемпионате на протяжении шести матчей – с марта 2022 года. При этом в Кубке Англии одна победа – 7 января 2024 года – все же была.