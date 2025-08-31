«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в АПЛ впервые за 7 матчей. Предыдущая победа была в 2022-м
«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в АПЛ впервые с 2022 года.
Команда Арне Слота сегодня одолела «канониров» со счетом 1:0.
До этого дня мерсисайдцам не удавалось обыграть лондонцев в чемпионате на протяжении шести матчей – с марта 2022 года. При этом в Кубке Англии одна победа – 7 января 2024 года – все же была.
