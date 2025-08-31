«Арсенал» проиграл впервые в сезоне – «Ливерпулю». Дальше – «Ноттингем Форест»

«Арсенал» потерпел первое поражение в сезоне.

Команда Микеля Артеты уступила «Ливерпулю» (0:1) на «Энфилде» в матче 3-го тура АПЛ .

Ранее «Арсенал » обыграл «Манчестер Юнайтед » (1:0) и «Лидс » (5:0). «Канониры» идут на 3-м месте в таблице с 6 набранными очками.

В следующем туре лондонский клуб примет «Ноттингем Форест». Матч пройдет 13 сентября.