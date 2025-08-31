  • Спортс
  Геннадий Орлов: «Заболотный искупил вину за удаление с «Балтикой». Счет в матче Заболотный – «Спартак» – 1:1»
10

Геннадий Орлов: «Заболотный искупил вину за удаление с «Балтикой». Счет в матче Заболотный – «Спартак» – 1:1»

Геннадий Орлов оценил победы «Зенита» и «Спартака» в 7-м туре Мир РПЛ.

«Зенита» обыграл «Пари НН» (2:0), а «Спартак» победил «Сочи» (2:1).

«Такие команды, как «Спартак» и «Зенит», являются раздражителями для всех клубов РПЛ. На них настраиваются. Считаю, «Пари НН» и «Сочи» хорошо подготовились к сегодняшним матчам, создали определенные проблемы питерцам и москвичам. Разрушать, как ни крути, легче, чем созидать.

«Зенит», на мой взгляд, смотрелся сегодня целостнее «Спартака». Красно-белые, открыв счет, почему-то успокоились, какое-то время играли слишком академично. Не хватало команде Станковича духовитости. Отсюда – пропущенный мяч, очень нервная концовка. Думаю, сказалось отсутствие Мартинса. Вот от него исходит правильная энергетика. Он боец! Очень эффективен при переходе из обороны в атаку. Мощный, добегает до чужой штрафной! В итоге «Спартак» вырвал эти три очка. Пожалуй, закономерно. Во втором тайме красно-белые прибавили, создавали моменты, нагнетали.

Вопросы по судейству? Считаю решения логичными. Сочинец все-таки заваливал Заболотного в своей штрафной. Это пенальти. То есть форвард искупил свою вину за то удаление в матче с «Балтикой» (0:3). Таким образом, счет в матче Заболотный – «Спартак» – 1:1 (смеется).

Умярову сначала показали красную карточку, потом заменили ее на желтую. С одной стороны, нога у него все-таки была немного приподнята, он ее на газон не опустил... Но с другой – не было продавливания. Наиль не нанес травму сопернику. Значит, у спартаковца не было злого умысла», – сказал комментатор.

Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАнтон Заболотный
logoСпорт-Экспресс
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoСпартак
logoГеннадий Орлов
logoНаиль Умяров
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
