Карпин о невызове Умярова в сборную: «Видим работу и прогресс, но на позиции высокая конкуренция. Кисляк, Глебов и Черников показывают качественный футбол»
Валерий Карпин оценил невызов Наиля Умярова в сборную России.
Опорный полузащитник «Спартака» не вошел в состав национальной команды на товарищеские матчи против сборных Иордании и Катара.
– Одно решение по составу, которое точно вызовет вопросы у журналистов – отсутствие Наиля Умярова. Как прокомментируете?
– Мы продолжаем следить за Наилем, видим его работу и прогресс.
Но на позицию в центре в сборной высокая конкуренция. Вызваны Кисляк, Глебов и Черников. Все они находятся в хорошем состоянии, показывают качественный футбол.
Этот выбор обусловлен конкуренцией между игроками и больше ничем, – сказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт РФС
