Карпин о невызове Умярова в сборную: «Видим работу и прогресс, но на позиции высокая конкуренция. Кисляк, Глебов и Черников показывают качественный футбол»

Валерий Карпин оценил невызов Наиля Умярова в сборную России.

Опорный полузащитник «Спартака» не вошел в состав национальной команды на товарищеские матчи против сборных Иордании и Катара.

– Одно решение по составу, которое точно вызовет вопросы у журналистов – отсутствие Наиля Умярова. Как прокомментируете?

– Мы продолжаем следить за Наилем, видим его работу и прогресс.

Но на позицию в центре в сборной высокая конкуренция. Вызваны Кисляк, Глебов и Черников . Все они находятся в хорошем состоянии, показывают качественный футбол.

Этот выбор обусловлен конкуренцией между игроками и больше ничем, – сказал главный тренер сборной России Валерий Карпин .