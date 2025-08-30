Абросимов показал Умярову прямую красную в матче с «Сочи», но заменил ее на желтую после ВАР. Хавбек «Спартака» сыграл в мяч в подкате и попал шипами в ногу Сааведры

Судьи отменили красную карточку Наиля Умярова в матче с «Сочи».

Команды проводят матч в рамках 7-го тура Мир РПЛ (1:1, второй тайм).

На 76-й минуте полузащитник красно-белых Умяров в подкате сыграл в мяч возле чужой штрафной, а затем попал шипами в ногу Игнасио Сааведры .

Главный арбитр встречи Иван Абросимов показал футболисту москвичей прямую красную карточку, но по совету видеоассистентов посмотрел повтор эпизода, после чего рефери изменил свое решение и наказал Умярова желтой карточкой за опасную игру.

Изображения: кадры из трансляции «Матч Премьер»

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.