Абросимов показал Умярову прямую красную в матче с «Сочи», но заменил ее на желтую после ВАР. Хавбек «Спартака» сыграл в мяч в подкате и попал шипами в ногу Сааведры
Судьи отменили красную карточку Наиля Умярова в матче с «Сочи».
Команды проводят матч в рамках 7-го тура Мир РПЛ (1:1, второй тайм).
На 76-й минуте полузащитник красно-белых Умяров в подкате сыграл в мяч возле чужой штрафной, а затем попал шипами в ногу Игнасио Сааведры.
Главный арбитр встречи Иван Абросимов показал футболисту москвичей прямую красную карточку, но по совету видеоассистентов посмотрел повтор эпизода, после чего рефери изменил свое решение и наказал Умярова желтой карточкой за опасную игру.
Изображения: кадры из трансляции «Матч Премьер»
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
