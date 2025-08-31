Гвардиоле за три матча не проиграли только Хюрцелер, Куман и Ди Маттео
Пепу Гвардиоле не удается обыграть Фабиана Хюрцелера.
Сегодня «Манчестер Сити» потерпел поражение от «Брайтона» (1:2) в 3-м туре АПЛ. В этом году «чайки» под руководством немецкого специалиста также сыграли с «горожанами» вничью, а в 2024-м – обыграли.
Таким образом, Хюрцелер не проиграл ни одного из трех матчей против Гвардиолы. Он повторил достижение Роналда Кумана (две ничьих и победа за время работы в «Эвертоне») и Роберто Ди Маттео (две ничьих и победа во главе «Шальке» и «Челси»).
Ливерпуль
Будет ничья
Арсенал
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Transfermarkt
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости