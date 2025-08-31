Гвардиоле за три матча не проиграли только Хюрцелер, Куман и Ди Маттео

Пепу Гвардиоле не удается обыграть Фабиана Хюрцелера.

Сегодня «Манчестер Сити » потерпел поражение от «Брайтона » (1:2) в 3-м туре АПЛ . В этом году «чайки» под руководством немецкого специалиста также сыграли с «горожанами» вничью, а в 2024-м – обыграли.

Таким образом, Хюрцелер не проиграл ни одного из трех матчей против Гвардиолы . Он повторил достижение Роналда Кумана (две ничьих и победа за время работы в «Эвертоне ») и Роберто Ди Маттео (две ничьих и победа во главе «Шальке» и «Челси»).