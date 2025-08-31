У «Ман Сити» 2 поражения в 3 турах АПЛ. Команда идет 12-й в таблице и может опуститься ниже

«Манчестер Сити» проиграл 2 из 3 матчей на старте сезона.

Команда Пепа Гвардиолы уступила в гостях «Брайтону » (1:2) в матче 3-го тура АПЛ .

В двух предыдущих турах чемпионата Англии «Манчестер Сити » победил «Вулверхэмптон» (4:0) и проиграл «Тоттенхэму» (0:2). На данный момент команда идет на 12-м месте в таблице, набрав 3 очка. «Сити» может опустить ниже после матча «Астон Вилла» – «Кристал Пэлас».

В следующем туре «горожане» сыграют с «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет на «Этихад Стэдиум» 14 сентября.