«Ман Сити» впервые с 2004-го проиграл в 2 из 3 стартовых туров АПЛ
«Манчестер Сити» не начинал чемпионат с двух поражений в трех играх с 2000-х.
Сегодня «горожане» уступили «Брайтону» (1:2) в 3-м туре АПЛ. 23 августа их победил «Тоттенхэм» (0:2) во 2-м туре.
В последний раз «Ман Сити» стартовал с двух поражений в трех матчах в 2004 году. Тот сезон команда завершила на 8-й строчке.
14 сентября состоится манчестерское дерби, игра пройдет на «Этихаде».
Ливерпуль
Будет ничья
Арсенал
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости