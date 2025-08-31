«Ман Сити» впервые с 2004-го проиграл в 2 из 3 стартовых туров АПЛ

«Манчестер Сити» не начинал чемпионат с двух поражений в трех играх с 2000-х.

Сегодня «горожане» уступили «Брайтону» (1:2) в 3-м туре АПЛ. 23 августа их победил «Тоттенхэм» (0:2) во 2-м туре.

В последний раз «Ман Сити» стартовал с двух поражений в трех матчах в 2004 году. Тот сезон команда завершила на 8-й строчке.

14 сентября состоится манчестерское дерби, игра пройдет на «Этихаде».