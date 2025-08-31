  • Спортс
  Даунинг о Гехи в «Ливерпуле»: «Он может стать преемником ван Дейка через пару лет. Конате может уйти, а Марк станет отличной заменой. Его точно приобретут – если не сейчас, то в январе»
3

Даунинг о Гехи в «Ливерпуле»: «Он может стать преемником ван Дейка через пару лет. Конате может уйти, а Марк станет отличной заменой. Его точно приобретут – если не сейчас, то в январе»

Стюарт Даунинг считает, что Марк Гехи может стать преемником Вирджила ван Дейка.

Ранее стало известно, что «Ливерпуль» предложил 35 миллионов фунтов за трансфер 25-летнего защитника «Кристал Пэлас».

«Думаю, Гехи придет как вариант для прикрытия, и могу сказать, что через пару лет он, вероятно, станет преемником ван Дейка. Я могу это представить.

Я думал, что они приобретут его еще прошлым летом, когда их довольно часто с ним связывали. Ситуация с Конате будет сложной, потому что, если он продолжит отказываться от предложений по контракту, «Ливерпулю» придется его продавать. Он будет вынужден уйти сейчас или в январе. Мы можем увидеть его неожиданный уход этим летом, кто знает.

В самом конце трансферного окна игроки просто уходят, на самом деле он не продлит [контракт]. Давайте просто избавимся от него после подписания Гехи, или, может быть, подписание Гехи оказывает давление на Конате? Он действительно хочет уйти или использует эту ситуацию как рычаг, чтобы получить более выгодную сделку?

У меня есть подозрение, что Конате может уйти, а Гехи – отличная замена, не правда ли? Он неплохой игрок, и я думаю, его приобретут за достойную цену. Думаю, это точно произойдет. Если не сейчас, то, полагаю, в январе», – сказал Flashscore бывший полузащитник «Ливерпуля».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
