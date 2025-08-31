«Милан» направил предложение «Ливерпулю» о покупке Гомеса. Защитнику разрешат уйти, если подпишут Гехи
«Милан» работает над подписанием Джо Гомеса из «Ливерпуля».
Ранее сообщалось, что защитник «красных» рассматривается как альтернатива Мануэлю Аканджи из «Манчестер Сити».
«Россонери» уже направили официальное предложение по англичанину, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Речь идет о постоянном переходе – клубы продолжают переговоры, обсуждая условия трансфера.
«Ливерпуль» разрешит Гомесу уйти, если к ним присоединится Марк Гехи из «Кристал Пэлас».
Ливерпуль
Будет ничья
Арсенал
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости