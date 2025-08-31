«Милан» направил предложение «Ливерпулю» о покупке Гомеса. Защитнику разрешат уйти, если подпишут Гехи

«Милан» работает над подписанием Джо Гомеса из «Ливерпуля».

Ранее сообщалось , что защитник «красных» рассматривается как альтернатива Мануэлю Аканджи из «Манчестер Сити».

«Россонери» уже направили официальное предложение по англичанину, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Речь идет о постоянном переходе – клубы продолжают переговоры, обсуждая условия трансфера.

«Ливерпуль » разрешит Гомесу уйти, если к ним присоединится Марк Гехи из «Кристал Пэлас ».