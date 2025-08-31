  • Спортс
  • «Милан» направил предложение «Ливерпулю» о покупке Гомеса. Защитнику разрешат уйти, если подпишут Гехи
«Милан» направил предложение «Ливерпулю» о покупке Гомеса. Защитнику разрешат уйти, если подпишут Гехи

«Милан» работает над подписанием Джо Гомеса из «Ливерпуля».

Ранее сообщалось, что защитник «красных» рассматривается как альтернатива Мануэлю Аканджи из «Манчестер Сити».

«Россонери» уже направили официальное предложение по англичанину, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Речь идет о постоянном переходе – клубы продолжают переговоры, обсуждая условия трансфера.

«Ливерпуль» разрешит Гомесу уйти, если к ним присоединится Марк Гехи из «Кристал Пэлас».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
logoМилан
logoсерия А Италия
logoЛиверпуль
logoДжо Гомес
возможные трансферы
logoпремьер-лига Англия
logoКристал Пэлас
logoМарк Гехи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
