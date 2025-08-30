«Ливерпуль» предложил 35 млн фунтов за Гехи «Кристал Пэлас»

«Ливерпуль» сделал предложение по Марку Гехи.

Мерсисайдцы предложили «Кристал Пэлас » 35 миллионов фунтов за трансфер 25-летнего защитника. Пунктов о бонусных выплатах нет, сообщает The Athletic.

Лондонцы пока не ответили на это предложение. Сам футболист готов присоединиться к «Ливерпулю», если клубы достигнут договоренности.

Контракт Гехи с «орлами» действует до конца этого сезона. Статистику игрока можно найти здесь .