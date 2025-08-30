«Ливерпуль» предложил 35 млн фунтов за Гехи «Кристал Пэлас»
«Ливерпуль» сделал предложение по Марку Гехи.
Мерсисайдцы предложили «Кристал Пэлас» 35 миллионов фунтов за трансфер 25-летнего защитника. Пунктов о бонусных выплатах нет, сообщает The Athletic.
Лондонцы пока не ответили на это предложение. Сам футболист готов присоединиться к «Ливерпулю», если клубы достигнут договоренности.
Контракт Гехи с «орлами» действует до конца этого сезона. Статистику игрока можно найти здесь.
Ливерпуль
Будет ничья
Арсенал
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости