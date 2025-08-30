«Кристал Пэлас» хочет 35+5 млн фунтов за Гехи. «Ливерпуль» предложил 35 млн

В «Кристал Пэлас» назвали свои условия по трансферу Марка Гехи.

Ранее стало известно , что «Ливерпуль » предложил 35 миллионов фунтов за трансфер 25-летнего защитника.

По информации BBC, в ответ на это предложение «орлы» заявили, что хотят получить 35 млн фунтов и еще 5 млн в качестве бонусов. Переговоры между клубами продолжаются, «красные» хотят оформить сделку до закрытия трансферного окна.

Отмечается, что лондонцы также хотели включить в сделку Джо Гомеса , но мерсисайдцы не намерены отдавать своего игрока.

В прошлом сезоне АПЛ Гехи провел 34 матча, отличившись 3 голами и 2 ассистами. Его статистика – здесь .