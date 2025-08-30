«Кристал Пэлас» хочет 35+5 млн фунтов за Гехи. «Ливерпуль» предложил 35 млн
В «Кристал Пэлас» назвали свои условия по трансферу Марка Гехи.
Ранее стало известно, что «Ливерпуль» предложил 35 миллионов фунтов за трансфер 25-летнего защитника.
По информации BBC, в ответ на это предложение «орлы» заявили, что хотят получить 35 млн фунтов и еще 5 млн в качестве бонусов. Переговоры между клубами продолжаются, «красные» хотят оформить сделку до закрытия трансферного окна.
Отмечается, что лондонцы также хотели включить в сделку Джо Гомеса, но мерсисайдцы не намерены отдавать своего игрока.
В прошлом сезоне АПЛ Гехи провел 34 матча, отличившись 3 голами и 2 ассистами. Его статистика – здесь.
Ливерпуль
Будет ничья
Арсенал
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости