Гендиректор «Спартака» Малышев о потолке зарплат: «РПЛ и КХЛ – разные истории, закрытая лига и лига, сообщающаяся с другими. Не до конца понятны параметры потолка»

Олег Малышев высказался о возможном введении потолка зарплат.

– Нужно будет понять, как это на практике будет работать. КХЛ и РПЛ – это разные истории, это закрытая лига и лига, сообщающаяся с другими. На данный момент не до конца понятны параметры потолка, если он будет.

– Правильно ли понимаю, что вы допускаете в РПЛ закрытую лигу?

– Я не знаю параметров [потолка], которые планируются. Надеюсь, нам удастся собраться и вместе обсудить решение, – сказал генеральный директор «Спартака » Олег Малышев .