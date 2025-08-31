Гендиректор «Спартака» Малышев о потолке зарплат: «РПЛ и КХЛ – разные истории, закрытая лига и лига, сообщающаяся с другими. Не до конца понятны параметры потолка»
Олег Малышев высказался о возможном введении потолка зарплат.
– Нужно будет понять, как это на практике будет работать. КХЛ и РПЛ – это разные истории, это закрытая лига и лига, сообщающаяся с другими. На данный момент не до конца понятны параметры потолка, если он будет.
– Правильно ли понимаю, что вы допускаете в РПЛ закрытую лигу?
– Я не знаю параметров [потолка], которые планируются. Надеюсь, нам удастся собраться и вместе обсудить решение, – сказал генеральный директор «Спартака» Олег Малышев.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
