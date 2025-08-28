Михаил Воробьев о потолке зарплат: «Футболу будет полезно. В хоккее это безусловный плюс. Команды приравниваются, нет дисбаланса, все в равных условиях»
Хоккеист СКА Михаил Воробьев оценил идею введения потолка зарплат в РПЛ.
Ранее стало известно, что в Мир РПЛ могут ввести потолок зарплат с лета 2026 года в рамках реформ Министерства спорта России.
Потолок зарплат в Фонбет Чемпионате КХЛ составляет 900 млн рублей.
«Команды приравниваются, нет дисбаланса, что где-то есть звезды, а у других нет бюджета. Все в равных условиях. В хоккее это безусловный плюс.
Думаю, футболу тоже будет полезно. Да и для болельщиков станет интереснее», – сказал нападающий петербургского хоккейного клуба СКА Михаил Воробьев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
