Гендиректор «Акрона» о лимите и потолке зарплат: «Косметика. Важны другие вопросы – развитие детско-юношеского футбола. В городах с населением в несколько сотен тысяч нет манежей»

Гендиректор «Акрона» заявил, что в России нужно развивать детский футбол.

«Лимит – это косметика, потолок зарплат – это косметика. В чистом виде. Важно решать другие вопросы – системные и структурные. Вопрос в том, что за этим стоит.

В действительности проблема – в развитии детско-юношеского футбола. Когда у нас в городах с населением в несколько сотен тысяч человек отсутствуют манежи… Наверное, это о чем-то говорит», – сказал Константин Клюшев.