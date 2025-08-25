Бабаев о потолке зарплат в РПЛ: «Потолок КХЛ больше половины клубов пробьет, думаю. Пока даже тезисных материалов мы не видели – дождемся их»

Роман Бабаев оценил идею ввести потолок зарплат в российском футболе.

Ранее стало известно, что в Мир РПЛ могут ввести потолок зарплат с лета 2026 года в рамках реформ Министерства спорта России. Министр Михаил Дегтярев также упомянул потолок зарплат, рассуждая о предстоящем ужесточении лимита на легионеров.

– Не готов ответить на вопрос, потому что инициатива для нас пока не совсем понятна. Мы не видели пока никаких даже тезисных материалов. Давайте дождемся их.

– В КХЛ [потолок зарплат] – 900 миллионов [рублей]. Кто его пробьет?

– Я думаю, что больше половины клубов его пробьют. Опять же, это открытая информация. Есть, наверное, буквально пять-шесть клубов, которые соответствуют этому уровню, у всех остальных намного больше.

Я не говорю, что надо идти по максимальной планке, но, наверное, надо набрать нечто среднее, – сказал гендиректор ЦСКА .