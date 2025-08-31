Инкапиэ отправился в Лондон, хотя еще не получил разрешение от «Байера» на медосмотр в «Арсенале»
Пьеро Инкапиэ отправился в Англию, ожидая разрешения на трансфер в «Арсенал».
Ранее сообщалось, что английский клуб договорился о переходе 23-летнего центрального защитника «Байера».
По данным The Athletic, речь идет об аренде на один сезон с опцией выкупа за 52 млн евро плюс 10% от суммы перепродажи. Игрок согласовал личные условия, согласно которым может подписать пятилетний контракт с «Арсеналом» следующим летом.
В декабре эквадорец продлил контракт с «Байером» до июня 2029 года, но сообщил клубу о своем желании перейти к лондонцам. Сделка зависела от того, удастся ли «канонирам» расстаться с игроками до закрытия летнего трансферного окна.
Клубы до сих пор работают над завершением предполагаемого трансфера, а Инкапиэ ждет разрешения на медосмотр в «Арсенале», хотя уже направился в Лондон.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Athletic
