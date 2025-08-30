7

«Арсенал» заплатит 6 млн евро за аренду Инкапиэ. Выкуп может стать обязательным

«Арсенал» заплатит 6 миллионов евро за аренду Пьеро Инкапиэ.

Английский клуб ранее договорился о трансфере 23-летнего центрального защитника «Байера».

Как сообщил журналист Кристиан Фальк, «канониры» выплатят шесть миллионов за аренду футболиста.

Фальк также добавил, что опция выкупа может стать обязательной.

Ранее появилась информация, что общая сумма сделки может составить 52 миллиона евро.

«Ливерпуль» против «Арсенала». Кто победит в топ-матче АПЛ?7421 голос
ЛиверпульЛиверпуль
Будет ничьяпремьер-лига Англия
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Caught Offside
logoПьеро Инкапиэ
logoбундеслига Германия
logoпремьер-лига Англия
logoБайер
logoАрсенал
возможные трансферы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Реал» – «Мальорка». 0:0 – гол Мбаппе отменен из-за офсайда. Онлайн-трансляция
292 минуты назадLive
Чемпионат Испании. «Реал» принимает «Мальорку», «Атлетико» сыграл вничью с «Алавесом», «Барса» встретится с «Райо» в воскресенье
2710 минут назадLive
Аморим о 3:2 с «Бернли»: «МЮ» должен был решить исход игры еще в 1-м тайме, но нам приходится бороться до последней минуты, потому что мы слишком все усложняем»
1125 минут назад
Медведев о новой должности в «Зените»: «Этот дуб еще пошумит»
2932 минуты назад
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова играет с «Тулузой» на выезде, «Лилль» забил 7 голов «Лорьяну» в гостях
3035 минут назадLive
Станкович о свисте фанатов «Спартака» в матче с «Сочи»: «Я бы и сам себя освистал – мне не нравилось то, что мы делали в конце 1-го тайма. Я не сдамся и буду биться до конца, это большой клуб»
2936 минут назад
Пять раз команды АПЛ забивали за сезон более 100 голов. Какой клуб делал это трижды?
40 минут назадТесты и игры
Встреча министра Дегтярева с клубами РПЛ планируется 9 сентября. Обсудят лимит на легионеров, потолок зарплат и агентскую тему («РБ Спорт»)
2042 минуты назад
Вратарь «Ахмата» Шелия сделал ассист в матче с «Ростовом» – как в прошлом сезоне. Гиорги догнал Акинфеева – у них по 3 голевых с 2009 года
844 минуты назад
«Кристал Пэлас» хочет 35+5 млн фунтов за Гехи. «Ливерпуль» предложил 35 млн
1753 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Симеоне после 1:1 с «Алавесом»: «Атлетико» заслуживал победить. Если я буду думать об отставании от лидеров, то забуду о команде и работе ради получения очков»
26 минут назад
Николаев о матче «Спартака» и «Сочи»: «ВАР спас судей от скандала, Умяров играет в мяч, нет прыжка и прямой ноги. Пенальти – очевидная задержка»
37 минут назад
«Ростов» – «Ахмат». 1:1- Мелкадзе забил с паса вратаря Шелии, Мелехин сравнял счет. Онлайн-трансляция
2213 минут назадLive
«Тулуза» – «ПСЖ». 0:3 – Невеш сделал дубль ударами через себя, Барколя тоже забил. Онлайн-трансляция
918 минут назадLive
«Сочи» после 1:2 от «Спартака»: «5 пенальти в наши ворота за 7 туров. Совпадение?»
1522 минуты назад
«Бавария» выиграла 4 из 4 матчей на старте сезона – сегодня 3:2 с «Аугсбургом» в Бундеслиге
552 минуты назад
«Наполи» – «Кальяри». Де Брюйне и Мактоминей играют. Онлайн-трансляция
55 минут назадLive
Защитник «Сочи» Литвинов после матча со «Спартаком»: «С судьей общайтесь, скажите ему самое хорошее»
31сегодня, 18:36
«Бавария» обыграл «Аугсбург» – 3:2. Гнабри, Диас, Олисе, Якич, Кемюр забили, у Кейна 2 ассиста
14сегодня, 18:33
Заболотный о пенальти в матче с «Сочи»: «Тут без вопросов. Литвинов сильно облокотился на меня, и мне уже ничего не оставалось делать, как упасть»
25сегодня, 18:30