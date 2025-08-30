«Арсенал» заплатит 6 млн евро за аренду Инкапиэ. Выкуп может стать обязательным
«Арсенал» заплатит 6 миллионов евро за аренду Пьеро Инкапиэ.
Английский клуб ранее договорился о трансфере 23-летнего центрального защитника «Байера».
Как сообщил журналист Кристиан Фальк, «канониры» выплатят шесть миллионов за аренду футболиста.
Фальк также добавил, что опция выкупа может стать обязательной.
Ранее появилась информация, что общая сумма сделки может составить 52 миллиона евро.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Caught Offside
