«Арсенал» заплатит 6 млн евро за аренду Инкапиэ. Выкуп может стать обязательным

«Арсенал» заплатит 6 миллионов евро за аренду Пьеро Инкапиэ.

Английский клуб ранее договорился о трансфере 23-летнего центрального защитника «Байера».

Как сообщил журналист Кристиан Фальк, «канониры» выплатят шесть миллионов за аренду футболиста.

Фальк также добавил, что опция выкупа может стать обязательной.

Ранее появилась информация , что общая сумма сделки может составить 52 миллиона евро.