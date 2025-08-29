«Арсенал» почти договорился о трансфере Инкапиэ. «Байер» согласился отдать защитника в аренду с обязательством выкупа
Пьеро Инкапиэ близок к переходу в «Арсенал».
Английский клуб почти договорился с «Байером» о приобретении 23-летнего центрального защитника.
Отмечается, что немецкий клуб согласился отдать футболиста в аренду с обязательством выкупа.
В этом сезоне Пьеро Инкапиэ сыграл полные 90 минут за «Байер» в матче против «Хоффенхайма» (1:2) в первом туре нового сезона Бундеслиги. Статистику футболиста можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
