«Арсенал» почти договорился о трансфере Инкапиэ. «Байер» согласился отдать защитника в аренду с обязательством выкупа

Пьеро Инкапиэ близок к переходу в «Арсенал».

Английский клуб почти договорился с «Байером» о приобретении 23-летнего центрального защитника.

Отмечается, что немецкий клуб согласился отдать футболиста в аренду с обязательством выкупа.

В этом сезоне Пьеро Инкапиэ сыграл полные 90 минут за «Байер » в матче против «Хоффенхайма» (1:2) в первом туре нового сезона Бундеслиги. Статистику футболиста можно изучить по ссылке .