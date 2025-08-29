  • Спортс
  • «Арсенал» договорился с «Байером» об аренде Инкапиэ с правом выкупа за 52 млн евро. Защитник прилетит в Англию на выходных
«Арсенал» договорился с «Байером» об аренде Инкапиэ с правом выкупа за 52 млн евро. Защитник прилетит в Англию на выходных

Пьеро Инкапиэ в ближайшее время перейдет в «Арсенал».

The Athletic сообщает, что лондонцы согласовали переход защитника с «Байером», договоренность с футболистом тоже есть.

Эквадорец будет арендован на сезон с правом выкупа за 52 млн евро плюс 10% при перепродаже. Если Инкапиэ останется на постоянной основе, то с ним будет заключен пятилетний контракт.

Ожидается, что Пьеро отправится в Англию на этих выходных и пройдет медосмотр. После этого «Арсенал» сможет отпустить Якуба Кивера в «Порту».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Athletic
logoПьеро Инкапиэ
logoБайер
logoбундеслига Германия
logoАрсенал
деньги
возможные трансферы
logoпремьер-лига Англия
logoвысшая лига Португалия
logoЯкуб Кивер
logoПорту
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
