«Арсенал» договорился с «Байером» об аренде Инкапиэ с правом выкупа за 52 млн евро. Защитник прилетит в Англию на выходных

Пьеро Инкапиэ в ближайшее время перейдет в «Арсенал».

The Athletic сообщает, что лондонцы согласовали переход защитника с «Байером», договоренность с футболистом тоже есть.

Эквадорец будет арендован на сезон с правом выкупа за 52 млн евро плюс 10% при перепродаже. Если Инкапиэ останется на постоянной основе, то с ним будет заключен пятилетний контракт.

Ожидается, что Пьеро отправится в Англию на этих выходных и пройдет медосмотр. После этого «Арсенал» сможет отпустить Якуба Кивера в «Порту».