  Семак о Жерсоне: «У него микроповреждение. Его функциональные кондиции не на лучшем уровне. Сейчас он не готов показывать свой лучший футбол, но он обязательно вернется»
Семак о Жерсоне: «У него микроповреждение. Его функциональные кондиции не на лучшем уровне. Сейчас он не готов показывать свой лучший футбол, но он обязательно вернется»

Сергей Семак прокомментировал состояние Жерсона.

Купленный за 25 миллионов евро бразильский хавбек провел 6 матче за «Зенит» и не отметился результативными действиями.

Сергей Богданович, все-таки что происходит с Жерсоном

– У него микроповреждение. 

Но вы его не ставили и в предыдущем матче. Даете ему отдохнуть, чтобы он после напряженного года набирал форму?

– Мы с ним разговаривали. Конечно, для него смена страны, смена чемпионата. Происходит адаптация.

Сейчас его функциональные кондиции не на лучшем уровне. И он прекрасно понимает, он хочет играть лучше и будет играть лучше. Но сейчас думаю, что уже не думаю, а знаю, что это эффект переутомления, который мы протестировали, посмотрели.

Действительно, это действительно утомительный для него отрезок, связанный со многими факторами. Он очень много играл в этом сезоне. Просто физически он сейчас не готов показывать свой лучший футбол, но он обязательно вернется. 

Жерсон – игрок с прекрасным качеством. Думаю, он нам поможет. Нужно время. Иногда так бывает. Не только иногда, а обычно так и бывает. Практически любой игрок, который к нам переходит. Тот же Вендел из Португалии, тот же Малком из Испании. И другие примеры были. Небольшие исключения, когда игрок приходит и сразу вливается в игру команды, быстро адаптируется, как тот же Клаудиньо, к примеру.

Чемпионат у нас тоже достаточно сильный, я считаю, интенсивный. И нужно тоже привыкнуть и к требованиям, и к тренировочному процессу. Это не значит лучше или хуже. Просто нужно привыкнут к тому или иному соревновательному циклу и к тому или иному тренировочному процессу, – сказал главный тренер «Зенита». 

В субботу «Зенит» дома обыграл «Пари НН» (2:0) в 7-м туре Мир РПЛ

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Зенита»
logoЖерсон
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Семак
