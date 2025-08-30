Жерсон пропустит матч с «Пари НН» из-за небольшой травмы
Жерсон из «Зенита» пропустит матч с «Пари НН».
Полузащитник не попадет в заявку на матч 7-го тура Мир РПЛ, сообщает «Спорт-Экспресс».
28-летний бразилец получил небольшое повреждение на тренировке и может пропустить товарищескую игру со «Сьоном» 6 сентября.
Бразилец провел за «Зенит» 6 матчей и не отметился результативными действиями.
