Жерсон пропустит матч с «Пари НН» из-за небольшой травмы

Жерсон из «Зенита» пропустит матч с «Пари НН».

Полузащитник не попадет в заявку на матч 7-го тура Мир РПЛ , сообщает «Спорт-Экспресс».

28-летний бразилец получил небольшое повреждение на тренировке и может пропустить товарищескую игру со «Сьоном» 6 сентября.

Бразилец провел за «Зенит » 6 матчей и не отметился результативными действиями.