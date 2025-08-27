Егоров показал состав сборной с Сафоновым, Захаряном, Батраковым и Головиным: «Вы реально считаете, что эта команда слабее той, что обыграла Испанию?»

Дмитрий Егоров сравнил текущий состав сборной России с командой 2008 года.

«Состав сборной России:

Вратарь: Сафонов .

Защитники: Самошников , Дивеев , Осипенко , Круговой .

Полузащитники: Кисляк , Головин , Батраков .

Нападающие: Захарян , Глебов , Тюкавин.

Запасные: Миранчуки, Глушенков, Гладышев, Рожков, Баринов, Сильянов, Умяров.

Вы реально считаете, что этот состав слабее того, которым мы обыгрывали испанцев?

Сколько представителей топ-5 лиг было в составе сборной России на Евро-2008? Ноль.

Семаку, Зырянову и Семшову было по 30 лет. Причем двое последних даже в теории не рассматривались европейскими клубами.

Колодин считался защитником мирового уровня? А Анюков? Павлюченко, напомню, в 2008-м сидел на скамейке в «Спартаке». Саенко возвращался доигрывать туда же.

Теперь возьмем 2018. Сколько было легионеров? Черышев? Он на высоком счету был в Европе? Самедов? Кутепов? Дзюба из тульского «Арсенала»? Андрей Семенов и Федор Кудряшов из «Ахмата»?

Большая часть нынешних комментаторов еще не родилась в 2008 году и не знает матчасть. Кстати, сколько тогда игроков вызывалось в сборную Бразилии?

Еще раз: такого поколения, как 2004–2006 годов, у нас давно не было. Проблемы есть в центре атаки и в центре обороны. Их нужно решать. И решать молодыми игроками», – написал президент «Броуков».