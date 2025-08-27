  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Егоров показал состав сборной с Сафоновым, Захаряном, Батраковым и Головиным: «Вы реально считаете, что эта команда слабее той, что обыграла Испанию?»
62

Егоров показал состав сборной с Сафоновым, Захаряном, Батраковым и Головиным: «Вы реально считаете, что эта команда слабее той, что обыграла Испанию?»

Дмитрий Егоров сравнил текущий состав сборной России с командой 2008 года.

«Состав сборной России:

Вратарь: Сафонов.

Защитники: Самошников, Дивеев, Осипенко, Круговой.

Полузащитники: Кисляк, Головин, Батраков.

Нападающие: Захарян, Глебов, Тюкавин.

Запасные: Миранчуки, Глушенков, Гладышев, Рожков, Баринов, Сильянов, Умяров.

Вы реально считаете, что этот состав слабее того, которым мы обыгрывали испанцев?

Сколько представителей топ-5 лиг было в составе сборной России на Евро-2008? Ноль.

Семаку, Зырянову и Семшову было по 30 лет. Причем двое последних даже в теории не рассматривались европейскими клубами.

Колодин считался защитником мирового уровня? А Анюков? Павлюченко, напомню, в 2008-м сидел на скамейке в «Спартаке». Саенко возвращался доигрывать туда же.

Теперь возьмем 2018. Сколько было легионеров? Черышев? Он на высоком счету был в Европе? Самедов? Кутепов? Дзюба из тульского «Арсенала»? Андрей Семенов и Федор Кудряшов из «Ахмата»?

Большая часть нынешних комментаторов еще не родилась в 2008 году и не знает матчасть. Кстати, сколько тогда игроков вызывалось в сборную Бразилии?

Еще раз: такого поколения, как 2004–2006 годов, у нас давно не было. Проблемы есть в центре атаки и в центре обороны. Их нужно решать. И решать молодыми игроками», – написал президент «Броуков».

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
logoСергей Семак
logoАнтон Миранчук
logoWinline Медиалига
logoЕвро-2008
logoМаксим Осипенко
logoЯрослав Гладышев
logoАлександр Анюков
logoСборная России по футболу
logoКонстантин Тюкавин
logoДанил Глебов
logoДенис Черышев
logoАлексей Миранчук
logoАлександр Сильянов
logoИван Саенко
logoФедор Кудряшов
logoМатвей Сафонов
logoИгорь Дивеев
logoДанил Круговой
logoНаиль Умяров
logoАлексей Батраков
logoДмитрий Егоров
logoРоман Павлюченко
logoКонстантин Зырянов
logoАлександр Самедов
logoДенис Колодин
logoБроукБойз
logoМатвей Кисляк
logoДмитрий Баринов
logoАрсен Захарян
logoИлья Кутепов
logoИлья Рожков
logoАртем Дзюба
logoАлександр Головин
logoИгорь Семшов
logoМаксим Глушенков
logoИлья Самошников
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«У нас самая сильная сборная с 2008 года. Слова, что в России нет молодых талантов, – глупость». Егоров о национальной команде
73вчера, 10:36
Сафонов, Головин, Миранчуки, Глушенков, Сергеев, Литвинов, Раков, по 7 игроков «Локомотива» и ЦСКА – в расширенном составе сборной России на матчи с Иорданией и Катаром
13818 августа, 11:35
Смолов о лучшем молодом игроке России: «По совокупности проведенного времени и достижений на сегодня – Тюкавин»
3414 августа, 17:43
Сафонов – капитан сборной России на игру с Нигерией. Комличенко, Глушенков, Батраков выйдут в старте
886 июня, 15:39
Главные новости
Экс-полузащитник 2Drots Биря – игрок SD Family. Ранее хавбек в составе «Титана» становился чемпионом МФЛ-4
вчера, 20:31
Звездин – игрок «Эгриси». В 2023 году он стал тренером года в медиафутболе
вчера, 19:33
«Азамату наплевать на всех – он живет в своем мире». Шама о радости босса ФК «10» от вылета 2Drots
1вчера, 17:18
Осипов о Роналду и Месси: «Было бы круто увидеть их в Медиалиге в качестве гостей»
10вчера, 14:07
Бывшие тренеры «Эгриси» подали иск в арбитраж Медиалиги. Они требуют компенсацию за расторжение контракта
вчера, 13:20
«У нас самая сильная сборная с 2008 года. Слова, что в России нет молодых талантов, – глупость». Егоров о национальной команде
73вчера, 10:36
Экс-форвард Lotus Music Холанд – игрок FC Ars. Его гол выбил 2Drots из шестого сезона Медиалиги
вчера, 09:31
«Амкал» мог купить Кутуза у ФК «10» в январе. Также клубы обсуждали обмен Шаха на Шеру
1вчера, 08:16
Кучер о контенте «Народной Команды»: «Хватит скрывать, что мы лучшие в этом!»
26 августа, 19:38
Смолов попросил «Динамо» потренироваться и ждет одобрение Карпина. Форвард хочет подготовиться к игре с «Сатурном» за «Броуков»
2526 августа, 17:23Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-защитник «Оренбурга» Сиваков – игрок «Альтерона». Ранее в МФЛ Михаил с Глушенковым и Денисовым выступал за СКА Басты
1вчера, 18:31
Судья Медиалиги Жилинский: «Одну из игр Кубка Лиги обслужит бригада, полностью состоящая из арбитров РПЛ»
126 августа, 15:41
«Амкал» с 70-летним председателем «Зенита» Медведевым сыграет против «Салюта», «Броуки» – против «Леон Сатурн». Расписание кубковых матчей медиакоманд
226 августа, 12:56
Померко – игрок СКА Басты
524 августа, 16:03
Хавбек «Амкала» Папикян – в символической сборной второго раунда Пути регионов
24 августа, 13:54
Кудряшов о продолжении карьеры: «Пока в 2Drots на полгода. Мне 38 лет, президенты переживают за мой возраст, травмы»
24 августа, 09:52
Шишкин о Смолове: «По игровым качествам соответствует уровню РПЛ. Возраст позволяет играть. Как Дзюба, который наводит порядок в коллективе и приносит результат «Акрону»
222 августа, 11:38
«Переходим на наличку. Вместо «Яндекс.Карт» таксисты используют обычные». Защитник «Авангарда» о жизни в Курске и Орле
922 августа, 10:54
Егоров о пенальти в ворота 2Drots во втором раунде Фонбет Кубка России: «Дротам» уж точно нельзя пенять на судейство»
121 августа, 08:49
Экс-защитник «Балтики» Дудиев присоединился к Fight Nights
20 августа, 19:31